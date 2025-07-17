Валюты / SRAD
SRAD: Sportradar Group AG - Class A
30.24 USD 0.29 (0.97%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRAD за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.40, а максимальная — 30.37.
Следите за динамикой Sportradar Group AG - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
29.40 30.37
Годовой диапазон
11.72 32.22
- Предыдущее закрытие
- 29.95
- Open
- 29.99
- Bid
- 30.24
- Ask
- 30.54
- Low
- 29.40
- High
- 30.37
- Объем
- 2.968 K
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- -1.08%
- 6-месячное изменение
- 28.63%
- Годовое изменение
- 150.33%
