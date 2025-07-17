通貨 / SRAD
SRAD: Sportradar Group AG - Class A
29.47 USD 0.54 (1.87%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SRADの今日の為替レートは、1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり28.95の安値と29.84の高値で取引されました。
Sportradar Group AG - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
28.95 29.84
1年のレンジ
11.72 32.22
- 以前の終値
- 28.93
- 始値
- 28.99
- 買値
- 29.47
- 買値
- 29.77
- 安値
- 28.95
- 高値
- 29.84
- 出来高
- 4.377 K
- 1日の変化
- 1.87%
- 1ヶ月の変化
- -3.60%
- 6ヶ月の変化
- 25.35%
- 1年の変化
- 143.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K