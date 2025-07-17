クォートセクション
通貨 / SRAD
SRAD: Sportradar Group AG - Class A

29.47 USD 0.54 (1.87%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SRADの今日の為替レートは、1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり28.95の安値と29.84の高値で取引されました。

Sportradar Group AG - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
28.95 29.84
1年のレンジ
11.72 32.22
以前の終値
28.93
始値
28.99
買値
29.47
買値
29.77
安値
28.95
高値
29.84
出来高
4.377 K
1日の変化
1.87%
1ヶ月の変化
-3.60%
6ヶ月の変化
25.35%
1年の変化
143.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K