SRAD: Sportradar Group AG - Class A
30.14 USD 0.67 (2.27%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SRAD a changé de 2.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.63 et à un maximum de 30.24.
Suivez la dynamique Sportradar Group AG - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRAD Nouvelles
- JPMorgan relève l’objectif de cours de Sportradar Group à 35€ contre 30€
- JPMorgan raises Sportradar Group price target to $35 from $30
- Roth/MKM initie la couverture de Sportradar Group avec une recommandation d’achat et un objectif de 40€
- Roth/MKM initiates Sportradar Group stock with Buy rating, $40 price target
- Stelrad Group nomme Richard Johnston au poste de secrétaire général
- Stelrad Group appoints Richard Johnston as company secretary
- Sportradar Stock: Stronger Than Ever, But So Is The Valuation (NASDAQ:SRAD)
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- The Zacks Analyst Blog Highlights CrowdStrike, Interactive Brokers, Robinhood Markets, Carpenter Technology and Sportradar
- 5 Momentum Stocks to Buy for September After a Solid August
- Best Momentum Stock to Buy for September 2nd
- Sportradar and IMG Arena merger faces UK competition inquiry
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Sportradar extends Bundesliga partnership with enhanced betting features
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- Gambling Stocks Flutter, DraftKings, Las Vegas Sands Flirt With Buy Points, But Sportradar Threatens Sell Signal
- AI Play Arista Hits Record High, Joins 3 Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Sportradar stock price target raised to $32 by Goldman Sachs on margin expansion
- Sportradar Group AG (SRAD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sportradar Group AG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SRAD)
- Sportradar earnings beat by €0.11, revenue topped estimates
- Sportradar Group AG (SRAD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Sportradar raises 2025 outlook as revenue hits record €318 million; Shares edge higher
Range quotidien
29.63 30.24
Range Annuel
11.72 32.22
- Clôture Précédente
- 29.47
- Ouverture
- 29.82
- Bid
- 30.14
- Ask
- 30.44
- Plus Bas
- 29.63
- Plus Haut
- 30.24
- Volume
- 5.856 K
- Changement quotidien
- 2.27%
- Changement Mensuel
- -1.41%
- Changement à 6 Mois
- 28.20%
- Changement Annuel
- 149.50%
20 septembre, samedi