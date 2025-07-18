KotasyonBölümler
Dövizler / SPTE
SPTE: SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF

35.11 USD 0.10 (0.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPTE fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.06 ve Yüksek fiyatı olarak 35.24 aralığında işlem gördü.

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

SPTE haberleri

Sıkça sorulan sorular

SPTE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedi 35.11 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 35.06 - 35.24 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 35.21 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 15 değerine ulaştı. SPTE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedi şu anda 35.11 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 29.75% ve USD değerlerini izler. SPTE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SPTE hisse senedi nasıl alınır?

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF hisselerini şu anki 35.11 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 35.11 ve Ask 35.41 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 15 ve günlük değişim oranı 0.14% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SPTE fiyat hareketlerini takip edin.

SPTE hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.50 - 36.19 ve mevcut fiyatı 35.11 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 35.11 veya Ask 35.41 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.98% ve 6 aylık değişim oranı 32.84% değerlerini karşılaştırır. SPTE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedi yıllık olarak 36.19 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.50 - 36.19). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 35.21 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF performansını takip edin.

SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.50 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 35.11 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.50 - 36.19 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SPTE fiyat hareketlerini izleyin.

SPTE hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 35.21 ve yıllık değişim oranı 29.75% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
35.06 35.24
Yıllık aralık
21.50 36.19
Önceki kapanış
35.21
Açılış
35.06
Satış
35.11
Alış
35.41
Düşük
35.06
Yüksek
35.24
Hacim
15
Günlük değişim
-0.28%
Aylık değişim
0.98%
6 aylık değişim
32.84%
Yıllık değişim
29.75%
17 Ekim, Cuma
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.307 M
12:30
USD
İnşaat İzinleri
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.312 M
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-8.5%
12:30
USD
İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:15
USD
Fed Endüstriyel Üretim m/m
Açıklanan
Beklenti
-0.1%
Önceki
0.1%
13:15
USD
Fed Sanayi Üretimi (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
1.2%
Önceki
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
418
Beklenti
Önceki
418
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
548
Beklenti
Önceki
547
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:00
USD
TIC Net Uzun Vadeli İşlemler
Açıklanan
Beklenti
$​108.6 B
Önceki
$​49.2 B