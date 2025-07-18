SPTE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedi 35.11 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 35.06 - 35.24 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 35.21 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 15 değerine ulaştı. SPTE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedi şu anda 35.11 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 29.75% ve USD değerlerini izler. SPTE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SPTE hisse senedi nasıl alınır? SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF hisselerini şu anki 35.11 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 35.11 ve Ask 35.41 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 15 ve günlük değişim oranı 0.14% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SPTE fiyat hareketlerini takip edin.

SPTE hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.50 - 36.19 ve mevcut fiyatı 35.11 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 35.11 veya Ask 35.41 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.98% ve 6 aylık değişim oranı 32.84% değerlerini karşılaştırır. SPTE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedi yıllık olarak 36.19 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.50 - 36.19). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 35.21 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF performansını takip edin.

SP Funds S&P Global Technology ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.50 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 35.11 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.50 - 36.19 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SPTE fiyat hareketlerini izleyin.