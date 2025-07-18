CotaçõesSeções
SPTE
SPTE: SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF

35.24 USD 0.03 (0.09%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SPTE para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.06 e o mais alto foi 35.24.

Veja a dinâmica do par de moedas SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

SPTE Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SPTE hoje?

Hoje SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) está avaliado em 35.24. O instrumento é negociado dentro de 35.06 - 35.24, o fechamento de ontem foi 35.21, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPTE em tempo real.

As ações de SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF pagam dividendos?

Atualmente SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF está avaliado em 35.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 30.23% e USD. Monitore os movimentos de SPTE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SPTE?

Você pode comprar ações de SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) pelo preço atual 35.24. Ordens geralmente são executadas perto de 35.24 ou 35.54, enquanto 14 e 0.51% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPTE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SPTE?

Investir em SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF envolve considerar a faixa anual 21.50 - 36.19 e o preço atual 35.24. Muitos comparam 1.35% e 33.33% antes de enviar ordens em 35.24 ou 35.54. Estude as mudanças diárias de preço de SPTE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SP Funds S&P Global Technology ETF?

O maior preço de SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) no último ano foi 36.19. As ações oscilaram bastante dentro de 21.50 - 36.19, e a comparação com 35.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SP Funds S&P Global Technology ETF?

O menor preço de SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) no ano foi 21.50. A comparação com o preço atual 35.24 e 21.50 - 36.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPTE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPTE?

No passado SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.21 e 30.23% após os eventos corporativos.

Faixa diária
35.06 35.24
Faixa anual
21.50 36.19
Fechamento anterior
35.21
Open
35.06
Bid
35.24
Ask
35.54
Low
35.06
High
35.24
Volume
14
Mudança diária
0.09%
Mudança mensal
1.35%
Mudança de 6 meses
33.33%
Mudança anual
30.23%
