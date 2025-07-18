- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SPTE: SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF
Le taux de change de SPTE a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.06 et à un maximum de 35.24.
Suivez la dynamique SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPTE Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SPTE aujourd'hui ?
L'action SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF est cotée à 35.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 35.06 - 35.24, a clôturé hier à 35.21 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de SPTE présente ces mises à jour.
L'action SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF verse-t-elle des dividendes ?
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF est actuellement valorisé à 35.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 29.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPTE.
Comment acheter des actions SPTE ?
Vous pouvez acheter des actions SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF au cours actuel de 35.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.11 ou de 35.41, le 15 et le 0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPTE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SPTE ?
Investir dans SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.50 - 36.19 et le prix actuel 35.11. Beaucoup comparent 0.98% et 32.84% avant de passer des ordres à 35.11 ou 35.41. Consultez le graphique du cours de SPTE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SP Funds S&P Global Technology ETF ?
Le cours le plus élevé de SP Funds S&P Global Technology ETF l'année dernière était 36.19. Au cours de 21.50 - 36.19, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.21 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SP Funds S&P Global Technology ETF ?
Le cours le plus bas de SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) sur l'année a été 21.50. Sa comparaison avec 35.11 et 21.50 - 36.19 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPTE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SPTE a-t-elle été divisée ?
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.21 et 29.75% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.21
- Ouverture
- 35.06
- Bid
- 35.11
- Ask
- 35.41
- Plus Bas
- 35.06
- Plus Haut
- 35.24
- Volume
- 15
- Changement quotidien
- -0.28%
- Changement Mensuel
- 0.98%
- Changement à 6 Mois
- 32.84%
- Changement Annuel
- 29.75%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.307 M
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.312 M
- Act
-
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -8.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.1%
- Act
-
- Fcst
- 1.2%
- Prev
- 0.9%
- Act
- 418
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 547
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- $108.6 B
- Prev
- $49.2 B