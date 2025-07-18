- Übersicht
SPTE: SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF
Der Wechselkurs von SPTE hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.06 bis zu einem Hoch von 35.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SPTE heute?
Die Aktie von SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) notiert heute bei 35.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von 35.06 - 35.24 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.21 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von SPTE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SPTE Dividenden?
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF wird derzeit mit 35.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 30.23% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPTE zu verfolgen.
Wie kaufe ich SPTE-Aktien?
Sie können Aktien von SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) zum aktuellen Kurs von 35.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.24 oder 35.54 platziert, während 14 und 0.51% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPTE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SPTE-Aktien?
Bei einer Investition in SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF müssen die jährliche Spanne 21.50 - 36.19 und der aktuelle Kurs 35.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.35% und 33.33%, bevor sie Orders zu 35.24 oder 35.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPTE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SP Funds S&P Global Technology ETF?
Der höchste Kurs von SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) im vergangenen Jahr lag bei 36.19. Innerhalb von 21.50 - 36.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SP Funds S&P Global Technology ETF?
Der niedrigste Kurs von SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) im Laufe des Jahres betrug 21.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.24 und der Spanne 21.50 - 36.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPTE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SPTE statt?
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.21 und 30.23% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.21
- Eröffnung
- 35.06
- Bid
- 35.24
- Ask
- 35.54
- Tief
- 35.06
- Hoch
- 35.24
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- 1.35%
- 6-Monatsänderung
- 33.33%
- Jahresänderung
- 30.23%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B