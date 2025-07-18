- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SPTE: SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF
El tipo de cambio de SPTE de hoy ha cambiado un 0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.06, mientras que el máximo ha alcanzado 35.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPTE News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SPTE hoy?
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) se evalúa hoy en 35.22. El instrumento se negocia dentro de 35.06 - 35.40; el cierre de ayer ha sido 35.21 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPTE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF?
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF se evalúa actualmente en 35.22. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 30.16% y USD. Monitoree los movimientos de SPTE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SPTE?
Puede comprar acciones de SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) al precio actual de 35.22. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.22 o 35.52, mientras que 19 y 0.46% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPTE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SPTE?
Invertir en SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.50 - 36.19 y el precio actual 35.22. Muchos comparan 1.29% y 33.26% antes de colocar órdenes en 35.22 o 35.52. Estudie los cambios diarios de precios de SPTE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SP Funds S&P Global Technology ETF?
El precio más alto de SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) en el último año ha sido 36.19. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.50 - 36.19, una comparación con 35.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SP Funds S&P Global Technology ETF?
El precio más bajo de SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) para el año ha sido 21.50. La comparación con los actuales 35.22 y 21.50 - 36.19 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPTE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPTE?
En el pasado, SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.21 y 30.16% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 35.21
- Open
- 35.06
- Bid
- 35.22
- Ask
- 35.52
- Low
- 35.06
- High
- 35.40
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- 0.03%
- Cambio mensual
- 1.29%
- Cambio a 6 meses
- 33.26%
- Cambio anual
- 30.16%