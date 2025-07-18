- 概要
SPTE: SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF
SPTEの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり35.06の安値と35.40の高値で取引されました。
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SPTE株の現在の価格は？
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETFの株価は本日35.22です。35.06 - 35.40内で取引され、前日の終値は35.21、取引量は19に達しました。SPTEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETFの株は配当を出しますか？
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETFの現在の価格は35.22です。配当方針は会社によりますが、投資家は30.16%やUSDにも注目します。SPTEの動きはライブチャートで確認できます。
SPTE株を買う方法は？
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETFの株は現在35.22で購入可能です。注文は通常35.22または35.52付近で行われ、19や0.46%が市場の動きを示します。SPTEの最新情報はライブチャートで確認できます。
SPTE株に投資する方法は？
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETFへの投資では、年間の値幅21.50 - 36.19と現在の35.22を考慮します。注文は多くの場合35.22や35.52で行われる前に、1.29%や33.26%と比較されます。SPTEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SP Funds S&P Global Technology ETFの株の最高値は？
SP Funds S&P Global Technology ETFの過去1年の最高値は36.19でした。21.50 - 36.19内で株価は大きく変動し、35.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SP Funds S&P Global Technology ETFの株の最低値は？
SP Funds S&P Global Technology ETF(SPTE)の年間最安値は21.50でした。現在の35.22や21.50 - 36.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPTEの動きはライブチャートで確認できます。
SPTEの株式分割はいつ行われましたか？
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.21、30.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.21
- 始値
- 35.06
- 買値
- 35.22
- 買値
- 35.52
- 安値
- 35.06
- 高値
- 35.40
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 0.03%
- 1ヶ月の変化
- 1.29%
- 6ヶ月の変化
- 33.26%
- 1年の変化
- 30.16%