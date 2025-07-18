QuotazioniSezioni
SPTE
SPTE: SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF

35.11 USD 0.10 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPTE ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.06 e ad un massimo di 35.24.

Segui le dinamiche di SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

SPTE News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SPTE oggi?

Oggi le azioni SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF sono prezzate a 35.11. Viene scambiato all'interno di 35.06 - 35.24, la chiusura di ieri è stata 35.21 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPTE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF pagano dividendi?

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF è attualmente valutato a 35.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 29.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPTE.

Come acquistare azioni SPTE?

Puoi acquistare azioni SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF al prezzo attuale di 35.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.11 o 35.41, mentre 15 e 0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPTE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SPTE?

Investire in SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.50 - 36.19 e il prezzo attuale 35.11. Molti confrontano 0.98% e 32.84% prima di effettuare ordini su 35.11 o 35.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPTE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SP Funds S&P Global Technology ETF?

Il prezzo massimo di SP Funds S&P Global Technology ETF nell'ultimo anno è stato 36.19. All'interno di 21.50 - 36.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.21 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SP Funds S&P Global Technology ETF?

Il prezzo più basso di SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) nel corso dell'anno è stato 21.50. Confrontandolo con gli attuali 35.11 e 21.50 - 36.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPTE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPTE?

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.21 e 29.75%.

Intervallo Giornaliero
35.06 35.24
Intervallo Annuale
21.50 36.19
Chiusura Precedente
35.21
Apertura
35.06
Bid
35.11
Ask
35.41
Minimo
35.06
Massimo
35.24
Volume
15
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
0.98%
Variazione Semestrale
32.84%
Variazione Annuale
29.75%
