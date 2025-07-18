КотировкиРазделы
SPTE: SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF

35.24 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPTE за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.06, а максимальная — 35.24.

Следите за динамикой SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPTE сегодня?

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) сегодня оценивается на уровне 35.24. Инструмент торгуется в пределах 35.06 - 35.24, вчерашнее закрытие составило 35.21, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPTE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF?

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF в настоящее время оценивается в 35.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.23% и USD. Отслеживайте движения SPTE на графике в реальном времени.

Как купить акции SPTE?

Вы можете купить акции SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) по текущей цене 35.24. Ордера обычно размещаются около 35.24 или 35.54, тогда как 14 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPTE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPTE?

Инвестирование в SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF предполагает учет годового диапазона 21.50 - 36.19 и текущей цены 35.24. Многие сравнивают 1.35% и 33.33% перед размещением ордеров на 35.24 или 35.54. Изучайте ежедневные изменения цены SPTE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SP Funds S&P Global Technology ETF?

Самая высокая цена SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) за последний год составила 36.19. Акции заметно колебались в пределах 21.50 - 36.19, сравнение с 35.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SP Funds S&P Global Technology ETF?

Самая низкая цена SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) за год составила 21.50. Сравнение с текущими 35.24 и 21.50 - 36.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPTE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPTE?

В прошлом SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.21 и 30.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.06 35.24
Годовой диапазон
21.50 36.19
Предыдущее закрытие
35.21
Open
35.06
Bid
35.24
Ask
35.54
Low
35.06
High
35.24
Объем
14
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
1.35%
6-месячное изменение
33.33%
Годовое изменение
30.23%
17 октября, пятница
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.307 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.312 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
7.9%
Пред.
-8.5%
12:30
USD
Индекс цен на импорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс цен на экспорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС м/м
Акт.
Прог.
-0.1%
Пред.
0.1%
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС, г/г
Акт.
Прог.
1.2%
Пред.
0.9%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
547
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:00
USD
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC
Акт.
Прог.
$​108.6 млрд
Пред.
$​49.2 млрд