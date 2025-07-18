- Обзор рынка
SPTE: SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF
Курс SPTE за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.06, а максимальная — 35.24.
Следите за динамикой SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPTE сегодня?
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) сегодня оценивается на уровне 35.24. Инструмент торгуется в пределах 35.06 - 35.24, вчерашнее закрытие составило 35.21, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPTE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF?
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF в настоящее время оценивается в 35.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.23% и USD. Отслеживайте движения SPTE на графике в реальном времени.
Как купить акции SPTE?
Вы можете купить акции SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) по текущей цене 35.24. Ордера обычно размещаются около 35.24 или 35.54, тогда как 14 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPTE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPTE?
Инвестирование в SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF предполагает учет годового диапазона 21.50 - 36.19 и текущей цены 35.24. Многие сравнивают 1.35% и 33.33% перед размещением ордеров на 35.24 или 35.54. Изучайте ежедневные изменения цены SPTE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SP Funds S&P Global Technology ETF?
Самая высокая цена SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) за последний год составила 36.19. Акции заметно колебались в пределах 21.50 - 36.19, сравнение с 35.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SP Funds S&P Global Technology ETF?
Самая низкая цена SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) за год составила 21.50. Сравнение с текущими 35.24 и 21.50 - 36.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPTE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPTE?
В прошлом SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.21 и 30.23% после корпоративных действий.
