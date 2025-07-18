报价部分
货币 / SPTE
回到股票

SPTE: SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF

35.24 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SPTE汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点35.06和高点35.24进行交易。

关注SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPTE股票今天的价格是多少？

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF股票今天的定价为35.24。它在35.06 - 35.24范围内交易，昨天的收盘价为35.21，交易量达到14。SPTE的实时价格图表显示了这些更新。

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF股票是否支付股息？

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF目前的价值为35.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.23%和USD。实时查看图表以跟踪SPTE走势。

如何购买SPTE股票？

您可以以35.24的当前价格购买SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF股票。订单通常设置在35.24或35.54附近，而14和0.51%显示市场活动。立即关注SPTE的实时图表更新。

如何投资SPTE股票？

投资SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF需要考虑年度范围21.50 - 36.19和当前价格35.24。许多人在以35.24或35.54下订单之前，会比较1.35%和。实时查看SPTE价格图表，了解每日变化。

SP Funds S&P Global Technology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SP Funds S&P Global Technology ETF的最高价格是36.19。在21.50 - 36.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF的绩效。

SP Funds S&P Global Technology ETF股票的最低价格是多少？

SP Funds S&P Global Technology ETF（SPTE）的最低价格为21.50。将其与当前的35.24和21.50 - 36.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPTE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPTE股票是什么时候拆分的？

SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.21和30.23%中可见。

日范围
35.06 35.24
年范围
21.50 36.19
前一天收盘价
35.21
开盘价
35.06
卖价
35.24
买价
35.54
最低价
35.06
最高价
35.24
交易量
14
日变化
0.09%
月变化
1.35%
6个月变化
33.33%
年变化
30.23%
17 十月, 星期五
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
新屋开工
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.307 M
12:30
USD
营建许可
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.312 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
预测值
7.9%
前值
-8.5%
12:30
USD
进口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
出口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
13:15
USD
美联储工业生产指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
0.1%
13:15
USD
美联储工业生产年率y/y
实际值
预测值
1.2%
前值
0.9%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
547
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​108.6 B
前值
$​49.2 B