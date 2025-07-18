SPTE: SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF
今日SPTE汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点35.06和高点35.24进行交易。
关注SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPTE新闻
常见问题解答
SPTE股票今天的价格是多少？
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF股票今天的定价为35.24。它在35.06 - 35.24范围内交易，昨天的收盘价为35.21，交易量达到14。SPTE的实时价格图表显示了这些更新。
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF股票是否支付股息？
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF目前的价值为35.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.23%和USD。实时查看图表以跟踪SPTE走势。
如何购买SPTE股票？
您可以以35.24的当前价格购买SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF股票。订单通常设置在35.24或35.54附近，而14和0.51%显示市场活动。立即关注SPTE的实时图表更新。
如何投资SPTE股票？
投资SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF需要考虑年度范围21.50 - 36.19和当前价格35.24。许多人在以35.24或35.54下订单之前，会比较1.35%和。实时查看SPTE价格图表，了解每日变化。
SP Funds S&P Global Technology ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SP Funds S&P Global Technology ETF的最高价格是36.19。在21.50 - 36.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF的绩效。
SP Funds S&P Global Technology ETF股票的最低价格是多少？
SP Funds S&P Global Technology ETF（SPTE）的最低价格为21.50。将其与当前的35.24和21.50 - 36.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPTE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPTE股票是什么时候拆分的？
SP Funds Trust SP Funds S&P Global Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.21和30.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.21
- 开盘价
- 35.06
- 卖价
- 35.24
- 买价
- 35.54
- 最低价
- 35.06
- 最高价
- 35.24
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 1.35%
- 6个月变化
- 33.33%
- 年变化
- 30.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.307 M
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.312 M
- 实际值
-
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -8.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.1%
- 前值
- 0.1%
- 实际值
-
- 预测值
- 1.2%
- 前值
- 0.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 547
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- $108.6 B
- 前值
- $49.2 B