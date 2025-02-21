- Genel bakış
SPRX: Spear Alpha ETF
SPRX fiyatı bugün -5.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.72 ve Yüksek fiyatı olarak 43.43 aralığında işlem gördü.
Spear Alpha ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPRX haberleri
Sıkça sorulan sorular
SPRX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Spear Alpha ETF hisse senedi 40.77 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 40.72 - 43.43 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 43.16 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 787 değerine ulaştı. SPRX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Spear Alpha ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Spear Alpha ETF hisse senedi şu anda 40.77 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 71.66% ve USD değerlerini izler. SPRX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SPRX hisse senedi nasıl alınır?
Spear Alpha ETF hisselerini şu anki 40.77 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 40.77 ve Ask 41.07 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 787 ve günlük değişim oranı -6.02% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SPRX fiyat hareketlerini takip edin.
SPRX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Spear Alpha ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 16.31 - 43.43 ve mevcut fiyatı 40.77 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 40.77 veya Ask 41.07 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 7.12% ve 6 aylık değişim oranı 84.40% değerlerini karşılaştırır. SPRX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Spear Alpha ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Spear Alpha ETF hisse senedi yıllık olarak 43.43 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 16.31 - 43.43). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 43.16 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Spear Alpha ETF performansını takip edin.
Spear Alpha ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Spear Alpha ETF (SPRX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 16.31 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 40.77 ve hareket ettiği yıllık aralık 16.31 - 43.43 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SPRX fiyat hareketlerini izleyin.
SPRX hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Spear Alpha ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 43.16 ve yıllık değişim oranı 71.66% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 43.16
- Açılış
- 43.38
- Satış
- 40.77
- Alış
- 41.07
- Düşük
- 40.72
- Yüksek
- 43.43
- Hacim
- 787
- Günlük değişim
- -5.54%
- Aylık değişim
- 7.12%
- 6 aylık değişim
- 84.40%
- Yıllık değişim
- 71.66%