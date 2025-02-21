КотировкиРазделы
SPRX: Spear Alpha ETF

40.77 USD 2.39 (5.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPRX за сегодня изменился на -5.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.72, а максимальная — 43.43.

Следите за динамикой Spear Alpha ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPRX сегодня?

Spear Alpha ETF (SPRX) сегодня оценивается на уровне 40.77. Инструмент торгуется в пределах 40.72 - 43.43, вчерашнее закрытие составило 43.16, а торговый объем достиг 787. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPRX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Spear Alpha ETF?

Spear Alpha ETF в настоящее время оценивается в 40.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 71.66% и USD. Отслеживайте движения SPRX на графике в реальном времени.

Как купить акции SPRX?

Вы можете купить акции Spear Alpha ETF (SPRX) по текущей цене 40.77. Ордера обычно размещаются около 40.77 или 41.07, тогда как 787 и -6.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPRX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPRX?

Инвестирование в Spear Alpha ETF предполагает учет годового диапазона 16.31 - 43.43 и текущей цены 40.77. Многие сравнивают 7.12% и 84.40% перед размещением ордеров на 40.77 или 41.07. Изучайте ежедневные изменения цены SPRX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Spear Alpha ETF?

Самая высокая цена Spear Alpha ETF (SPRX) за последний год составила 43.43. Акции заметно колебались в пределах 16.31 - 43.43, сравнение с 43.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Spear Alpha ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Spear Alpha ETF?

Самая низкая цена Spear Alpha ETF (SPRX) за год составила 16.31. Сравнение с текущими 40.77 и 16.31 - 43.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPRX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPRX?

В прошлом Spear Alpha ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.16 и 71.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.72 43.43
Годовой диапазон
16.31 43.43
Предыдущее закрытие
43.16
Open
43.38
Bid
40.77
Ask
41.07
Low
40.72
High
43.43
Объем
787
Дневное изменение
-5.54%
Месячное изменение
7.12%
6-месячное изменение
84.40%
Годовое изменение
71.66%
