SPRX: Spear Alpha ETF
Курс SPRX за сегодня изменился на -5.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.72, а максимальная — 43.43.
Следите за динамикой Spear Alpha ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SPRX
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPRX сегодня?
Spear Alpha ETF (SPRX) сегодня оценивается на уровне 40.77. Инструмент торгуется в пределах 40.72 - 43.43, вчерашнее закрытие составило 43.16, а торговый объем достиг 787. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPRX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Spear Alpha ETF?
Spear Alpha ETF в настоящее время оценивается в 40.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 71.66% и USD. Отслеживайте движения SPRX на графике в реальном времени.
Как купить акции SPRX?
Вы можете купить акции Spear Alpha ETF (SPRX) по текущей цене 40.77. Ордера обычно размещаются около 40.77 или 41.07, тогда как 787 и -6.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPRX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPRX?
Инвестирование в Spear Alpha ETF предполагает учет годового диапазона 16.31 - 43.43 и текущей цены 40.77. Многие сравнивают 7.12% и 84.40% перед размещением ордеров на 40.77 или 41.07. Изучайте ежедневные изменения цены SPRX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Spear Alpha ETF?
Самая высокая цена Spear Alpha ETF (SPRX) за последний год составила 43.43. Акции заметно колебались в пределах 16.31 - 43.43, сравнение с 43.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Spear Alpha ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Spear Alpha ETF?
Самая низкая цена Spear Alpha ETF (SPRX) за год составила 16.31. Сравнение с текущими 40.77 и 16.31 - 43.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPRX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPRX?
В прошлом Spear Alpha ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.16 и 71.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.16
- Open
- 43.38
- Bid
- 40.77
- Ask
- 41.07
- Low
- 40.72
- High
- 43.43
- Объем
- 787
- Дневное изменение
- -5.54%
- Месячное изменение
- 7.12%
- 6-месячное изменение
- 84.40%
- Годовое изменение
- 71.66%