SPRX: Spear Alpha ETF
A taxa do SPRX para hoje mudou para -5.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.72 e o mais alto foi 43.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Spear Alpha ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPRX Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SPRX hoje?
Hoje Spear Alpha ETF (SPRX) está avaliado em 40.77. O instrumento é negociado dentro de 40.72 - 43.43, o fechamento de ontem foi 43.16, e o volume de negociação atingiu 787. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPRX em tempo real.
As ações de Spear Alpha ETF pagam dividendos?
Atualmente Spear Alpha ETF está avaliado em 40.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 71.66% e USD. Monitore os movimentos de SPRX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SPRX?
Você pode comprar ações de Spear Alpha ETF (SPRX) pelo preço atual 40.77. Ordens geralmente são executadas perto de 40.77 ou 41.07, enquanto 787 e -6.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPRX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SPRX?
Investir em Spear Alpha ETF envolve considerar a faixa anual 16.31 - 43.43 e o preço atual 40.77. Muitos comparam 7.12% e 84.40% antes de enviar ordens em 40.77 ou 41.07. Estude as mudanças diárias de preço de SPRX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Spear Alpha ETF?
O maior preço de Spear Alpha ETF (SPRX) no último ano foi 43.43. As ações oscilaram bastante dentro de 16.31 - 43.43, e a comparação com 43.16 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Spear Alpha ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Spear Alpha ETF?
O menor preço de Spear Alpha ETF (SPRX) no ano foi 16.31. A comparação com o preço atual 40.77 e 16.31 - 43.43 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPRX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPRX?
No passado Spear Alpha ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 43.16 e 71.66% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 43.16
- Open
- 43.38
- Bid
- 40.77
- Ask
- 41.07
- Low
- 40.72
- High
- 43.43
- Volume
- 787
- Mudança diária
- -5.54%
- Mudança mensal
- 7.12%
- Mudança de 6 meses
- 84.40%
- Mudança anual
- 71.66%