SPRX: Spear Alpha ETF
Der Wechselkurs von SPRX hat sich für heute um -5.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.72 bis zu einem Hoch von 43.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spear Alpha ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SPRX News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SPRX heute?
Die Aktie von Spear Alpha ETF (SPRX) notiert heute bei 40.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von 40.72 - 43.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 43.16 und das Handelsvolumen erreichte 787. Das Live-Chart von SPRX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SPRX Dividenden?
Spear Alpha ETF wird derzeit mit 40.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 71.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPRX zu verfolgen.
Wie kaufe ich SPRX-Aktien?
Sie können Aktien von Spear Alpha ETF (SPRX) zum aktuellen Kurs von 40.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.77 oder 41.07 platziert, während 787 und -6.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPRX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SPRX-Aktien?
Bei einer Investition in Spear Alpha ETF müssen die jährliche Spanne 16.31 - 43.43 und der aktuelle Kurs 40.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.12% und 84.40%, bevor sie Orders zu 40.77 oder 41.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPRX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Spear Alpha ETF?
Der höchste Kurs von Spear Alpha ETF (SPRX) im vergangenen Jahr lag bei 43.43. Innerhalb von 16.31 - 43.43 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 43.16 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Spear Alpha ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Spear Alpha ETF?
Der niedrigste Kurs von Spear Alpha ETF (SPRX) im Laufe des Jahres betrug 16.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.77 und der Spanne 16.31 - 43.43 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPRX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SPRX statt?
Spear Alpha ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 43.16 und 71.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.16
- Eröffnung
- 43.38
- Bid
- 40.77
- Ask
- 41.07
- Tief
- 40.72
- Hoch
- 43.43
- Volumen
- 787
- Tagesänderung
- -5.54%
- Monatsänderung
- 7.12%
- 6-Monatsänderung
- 84.40%
- Jahresänderung
- 71.66%