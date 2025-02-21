CotationsSections
SPRX: Spear Alpha ETF

40.77 USD 2.39 (5.54%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SPRX a changé de -5.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.72 et à un maximum de 43.43.

Suivez la dynamique Spear Alpha ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPRX Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SPRX aujourd'hui ?

L'action Spear Alpha ETF est cotée à 40.77 aujourd'hui. Elle se négocie dans 40.72 - 43.43, a clôturé hier à 43.16 et son volume d'échange a atteint 787. Le graphique en temps réel du cours de SPRX présente ces mises à jour.

L'action Spear Alpha ETF verse-t-elle des dividendes ?

Spear Alpha ETF est actuellement valorisé à 40.77. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 71.66% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPRX.

Comment acheter des actions SPRX ?

Vous pouvez acheter des actions Spear Alpha ETF au cours actuel de 40.77. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.77 ou de 41.07, le 787 et le -6.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPRX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SPRX ?

Investir dans Spear Alpha ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.31 - 43.43 et le prix actuel 40.77. Beaucoup comparent 7.12% et 84.40% avant de passer des ordres à 40.77 ou 41.07. Consultez le graphique du cours de SPRX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Spear Alpha ETF ?

Le cours le plus élevé de Spear Alpha ETF l'année dernière était 43.43. Au cours de 16.31 - 43.43, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.16 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Spear Alpha ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Spear Alpha ETF ?

Le cours le plus bas de Spear Alpha ETF (SPRX) sur l'année a été 16.31. Sa comparaison avec 40.77 et 16.31 - 43.43 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPRX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SPRX a-t-elle été divisée ?

Spear Alpha ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.16 et 71.66% après les opérations sur titres.

Range quotidien
40.72 43.43
Range Annuel
16.31 43.43
Clôture Précédente
43.16
Ouverture
43.38
Bid
40.77
Ask
41.07
Plus Bas
40.72
Plus Haut
43.43
Volume
787
Changement quotidien
-5.54%
Changement Mensuel
7.12%
Changement à 6 Mois
84.40%
Changement Annuel
71.66%
