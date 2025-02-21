- Panoramica
SPRX: Spear Alpha ETF
Il tasso di cambio SPRX ha avuto una variazione del -5.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.72 e ad un massimo di 43.43.
Segui le dinamiche di Spear Alpha ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SPRX News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SPRX oggi?
Oggi le azioni Spear Alpha ETF sono prezzate a 40.77. Viene scambiato all'interno di 40.72 - 43.43, la chiusura di ieri è stata 43.16 e il volume degli scambi ha raggiunto 787. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPRX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Spear Alpha ETF pagano dividendi?
Spear Alpha ETF è attualmente valutato a 40.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 71.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPRX.
Come acquistare azioni SPRX?
Puoi acquistare azioni Spear Alpha ETF al prezzo attuale di 40.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.77 o 41.07, mentre 787 e -6.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPRX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SPRX?
Investire in Spear Alpha ETF implica considerare l'intervallo annuale 16.31 - 43.43 e il prezzo attuale 40.77. Molti confrontano 7.12% e 84.40% prima di effettuare ordini su 40.77 o 41.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPRX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Spear Alpha ETF?
Il prezzo massimo di Spear Alpha ETF nell'ultimo anno è stato 43.43. All'interno di 16.31 - 43.43, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.16 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Spear Alpha ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Spear Alpha ETF?
Il prezzo più basso di Spear Alpha ETF (SPRX) nel corso dell'anno è stato 16.31. Confrontandolo con gli attuali 40.77 e 16.31 - 43.43 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPRX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPRX?
Spear Alpha ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.16 e 71.66%.
- Chiusura Precedente
- 43.16
- Apertura
- 43.38
- Bid
- 40.77
- Ask
- 41.07
- Minimo
- 40.72
- Massimo
- 43.43
- Volume
- 787
- Variazione giornaliera
- -5.54%
- Variazione Mensile
- 7.12%
- Variazione Semestrale
- 84.40%
- Variazione Annuale
- 71.66%