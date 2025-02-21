- Panorámica
SPRX: Spear Alpha ETF
El tipo de cambio de SPRX de hoy ha cambiado un -5.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.72, mientras que el máximo ha alcanzado 43.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Spear Alpha ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SPRX News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SPRX hoy?
Spear Alpha ETF (SPRX) se evalúa hoy en 40.77. El instrumento se negocia dentro de 40.72 - 43.43; el cierre de ayer ha sido 43.16 y el volumen comercial ha alcanzado 787. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPRX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Spear Alpha ETF?
Spear Alpha ETF se evalúa actualmente en 40.77. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 71.66% y USD. Monitoree los movimientos de SPRX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SPRX?
Puede comprar acciones de Spear Alpha ETF (SPRX) al precio actual de 40.77. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 40.77 o 41.07, mientras que 787 y -6.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPRX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SPRX?
Invertir en Spear Alpha ETF implica tener en cuenta el rango anual 16.31 - 43.43 y el precio actual 40.77. Muchos comparan 7.12% y 84.40% antes de colocar órdenes en 40.77 o 41.07. Estudie los cambios diarios de precios de SPRX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Spear Alpha ETF?
El precio más alto de Spear Alpha ETF (SPRX) en el último año ha sido 43.43. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.31 - 43.43, una comparación con 43.16 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Spear Alpha ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Spear Alpha ETF?
El precio más bajo de Spear Alpha ETF (SPRX) para el año ha sido 16.31. La comparación con los actuales 40.77 y 16.31 - 43.43 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPRX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPRX?
En el pasado, Spear Alpha ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 43.16 y 71.66% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 43.16
- Open
- 43.38
- Bid
- 40.77
- Ask
- 41.07
- Low
- 40.72
- High
- 43.43
- Volumen
- 787
- Cambio diario
- -5.54%
- Cambio mensual
- 7.12%
- Cambio a 6 meses
- 84.40%
- Cambio anual
- 71.66%