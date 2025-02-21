报价部分
货币 / SPRX
SPRX: Spear Alpha ETF

40.77 USD 2.39 (5.54%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SPRX汇率已更改-5.54%。当日，交易品种以低点40.72和高点43.43进行交易。

关注Spear Alpha ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

SPRX股票今天的价格是多少？

Spear Alpha ETF股票今天的定价为40.77。它在40.72 - 43.43范围内交易，昨天的收盘价为43.16，交易量达到787。SPRX的实时价格图表显示了这些更新。

Spear Alpha ETF股票是否支付股息？

Spear Alpha ETF目前的价值为40.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注71.66%和USD。实时查看图表以跟踪SPRX走势。

如何购买SPRX股票？

您可以以40.77的当前价格购买Spear Alpha ETF股票。订单通常设置在40.77或41.07附近，而787和-6.02%显示市场活动。立即关注SPRX的实时图表更新。

如何投资SPRX股票？

投资Spear Alpha ETF需要考虑年度范围16.31 - 43.43和当前价格40.77。许多人在以40.77或41.07下订单之前，会比较7.12%和。实时查看SPRX价格图表，了解每日变化。

Spear Alpha ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Spear Alpha ETF的最高价格是43.43。在16.31 - 43.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Spear Alpha ETF的绩效。

Spear Alpha ETF股票的最低价格是多少？

Spear Alpha ETF（SPRX）的最低价格为16.31。将其与当前的40.77和16.31 - 43.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPRX股票是什么时候拆分的？

Spear Alpha ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.16和71.66%中可见。

日范围
40.72 43.43
年范围
16.31 43.43
前一天收盘价
43.16
开盘价
43.38
卖价
40.77
买价
41.07
最低价
40.72
最高价
43.43
交易量
787
日变化
-5.54%
月变化
7.12%
6个月变化
84.40%
年变化
71.66%
11 十月, 星期六