SPRX: Spear Alpha ETF
今日SPRX汇率已更改-5.54%。当日，交易品种以低点40.72和高点43.43进行交易。
关注Spear Alpha ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SPRX股票今天的价格是多少？
Spear Alpha ETF股票今天的定价为40.77。它在40.72 - 43.43范围内交易，昨天的收盘价为43.16，交易量达到787。SPRX的实时价格图表显示了这些更新。
Spear Alpha ETF股票是否支付股息？
Spear Alpha ETF目前的价值为40.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注71.66%和USD。实时查看图表以跟踪SPRX走势。
如何购买SPRX股票？
您可以以40.77的当前价格购买Spear Alpha ETF股票。订单通常设置在40.77或41.07附近，而787和-6.02%显示市场活动。立即关注SPRX的实时图表更新。
如何投资SPRX股票？
投资Spear Alpha ETF需要考虑年度范围16.31 - 43.43和当前价格40.77。许多人在以40.77或41.07下订单之前，会比较7.12%和。实时查看SPRX价格图表，了解每日变化。
Spear Alpha ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Spear Alpha ETF的最高价格是43.43。在16.31 - 43.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Spear Alpha ETF的绩效。
Spear Alpha ETF股票的最低价格是多少？
Spear Alpha ETF（SPRX）的最低价格为16.31。将其与当前的40.77和16.31 - 43.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPRX股票是什么时候拆分的？
Spear Alpha ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.16和71.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.16
- 开盘价
- 43.38
- 卖价
- 40.77
- 买价
- 41.07
- 最低价
- 40.72
- 最高价
- 43.43
- 交易量
- 787
- 日变化
- -5.54%
- 月变化
- 7.12%
- 6个月变化
- 84.40%
- 年变化
- 71.66%