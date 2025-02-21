- 概要
SPRX: Spear Alpha ETF
SPRXの今日の為替レートは、-5.54%変化しました。日中、通貨は1あたり40.72の安値と43.43の高値で取引されました。
Spear Alpha ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SPRX株の現在の価格は？
Spear Alpha ETFの株価は本日40.77です。40.72 - 43.43内で取引され、前日の終値は43.16、取引量は787に達しました。SPRXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Spear Alpha ETFの株は配当を出しますか？
Spear Alpha ETFの現在の価格は40.77です。配当方針は会社によりますが、投資家は71.66%やUSDにも注目します。SPRXの動きはライブチャートで確認できます。
SPRX株を買う方法は？
Spear Alpha ETFの株は現在40.77で購入可能です。注文は通常40.77または41.07付近で行われ、787や-6.02%が市場の動きを示します。SPRXの最新情報はライブチャートで確認できます。
SPRX株に投資する方法は？
Spear Alpha ETFへの投資では、年間の値幅16.31 - 43.43と現在の40.77を考慮します。注文は多くの場合40.77や41.07で行われる前に、7.12%や84.40%と比較されます。SPRXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Spear Alpha ETFの株の最高値は？
Spear Alpha ETFの過去1年の最高値は43.43でした。16.31 - 43.43内で株価は大きく変動し、43.16と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Spear Alpha ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Spear Alpha ETFの株の最低値は？
Spear Alpha ETF(SPRX)の年間最安値は16.31でした。現在の40.77や16.31 - 43.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPRXの動きはライブチャートで確認できます。
SPRXの株式分割はいつ行われましたか？
Spear Alpha ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.16、71.66%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 43.16
- 始値
- 43.38
- 買値
- 40.77
- 買値
- 41.07
- 安値
- 40.72
- 高値
- 43.43
- 出来高
- 787
- 1日の変化
- -5.54%
- 1ヶ月の変化
- 7.12%
- 6ヶ月の変化
- 84.40%
- 1年の変化
- 71.66%