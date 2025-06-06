SPRE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedi 19.40 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 19.29 - 19.51 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 19.24 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 47 değerine ulaştı. SPRE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedi şu anda 19.40 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -6.42% ve USD değerlerini izler. SPRE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SPRE hisse senedi nasıl alınır? SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisselerini şu anki 19.40 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 19.40 ve Ask 19.70 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 47 ve günlük değişim oranı 0.57% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SPRE fiyat hareketlerini takip edin.

SPRE hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 16.49 - 21.83 ve mevcut fiyatı 19.40 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 19.40 veya Ask 19.70 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.87% ve 6 aylık değişim oranı 1.84% değerlerini karşılaştırır. SPRE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedi yıllık olarak 21.83 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 16.49 - 21.83). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 19.24 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF performansını takip edin.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 16.49 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 19.40 ve hareket ettiği yıllık aralık 16.49 - 21.83 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SPRE fiyat hareketlerini izleyin.