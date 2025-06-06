- Genel bakış
SPRE: SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
SPRE fiyatı bugün 0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.29 ve Yüksek fiyatı olarak 19.51 aralığında işlem gördü.
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
SPRE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedi 19.40 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 19.29 - 19.51 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 19.24 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 47 değerine ulaştı. SPRE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedi şu anda 19.40 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -6.42% ve USD değerlerini izler. SPRE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SPRE hisse senedi nasıl alınır?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisselerini şu anki 19.40 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 19.40 ve Ask 19.70 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 47 ve günlük değişim oranı 0.57% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SPRE fiyat hareketlerini takip edin.
SPRE hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 16.49 - 21.83 ve mevcut fiyatı 19.40 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 19.40 veya Ask 19.70 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.87% ve 6 aylık değişim oranı 1.84% değerlerini karşılaştırır. SPRE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedi yıllık olarak 21.83 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 16.49 - 21.83). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 19.24 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF performansını takip edin.
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 16.49 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 19.40 ve hareket ettiği yıllık aralık 16.49 - 21.83 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SPRE fiyat hareketlerini izleyin.
SPRE hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 19.24 ve yıllık değişim oranı -6.42% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 19.24
- Açılış
- 19.29
- Satış
- 19.40
- Alış
- 19.70
- Düşük
- 19.29
- Yüksek
- 19.51
- Hacim
- 47
- Günlük değişim
- 0.83%
- Aylık değişim
- -0.87%
- 6 aylık değişim
- 1.84%
- Yıllık değişim
- -6.42%
