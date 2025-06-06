SPRE股票今天的价格是多少？ SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF股票今天的定价为19.40。它在19.29 - 19.51范围内交易，昨天的收盘价为19.24，交易量达到47。SPRE的实时价格图表显示了这些更新。

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF股票是否支付股息？ SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF目前的价值为19.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.42%和USD。实时查看图表以跟踪SPRE走势。

如何购买SPRE股票？ 您可以以19.40的当前价格购买SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF股票。订单通常设置在19.40或19.70附近，而47和0.57%显示市场活动。立即关注SPRE的实时图表更新。

如何投资SPRE股票？ 投资SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF需要考虑年度范围16.49 - 21.83和当前价格19.40。许多人在以19.40或19.70下订单之前，会比较-0.87%和。实时查看SPRE价格图表，了解每日变化。

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF的最高价格是21.83。在16.49 - 21.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF的绩效。

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF股票的最低价格是多少？ SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF（SPRE）的最低价格为16.49。将其与当前的19.40和16.49 - 21.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。