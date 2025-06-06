报价部分
货币 / SPRE
SPRE: SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

19.40 USD 0.16 (0.83%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SPRE汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点19.29和高点19.51进行交易。

关注SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SPRE股票今天的价格是多少？

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF股票今天的定价为19.40。它在19.29 - 19.51范围内交易，昨天的收盘价为19.24，交易量达到47。SPRE的实时价格图表显示了这些更新。

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF股票是否支付股息？

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF目前的价值为19.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.42%和USD。实时查看图表以跟踪SPRE走势。

如何购买SPRE股票？

您可以以19.40的当前价格购买SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF股票。订单通常设置在19.40或19.70附近，而47和0.57%显示市场活动。立即关注SPRE的实时图表更新。

如何投资SPRE股票？

投资SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF需要考虑年度范围16.49 - 21.83和当前价格19.40。许多人在以19.40或19.70下订单之前，会比较-0.87%和。实时查看SPRE价格图表，了解每日变化。

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF的最高价格是21.83。在16.49 - 21.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF的绩效。

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF股票的最低价格是多少？

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF（SPRE）的最低价格为16.49。将其与当前的19.40和16.49 - 21.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPRE股票是什么时候拆分的？

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.24和-6.42%中可见。

日范围
19.29 19.51
年范围
16.49 21.83
前一天收盘价
19.24
开盘价
19.29
卖价
19.40
买价
19.70
最低价
19.29
最高价
19.51
交易量
47
日变化
0.83%
月变化
-0.87%
6个月变化
1.84%
年变化
-6.42%
