KurseKategorien
Währungen / SPRE
Zurück zum Aktien

SPRE: SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

19.47 USD 0.23 (1.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPRE hat sich für heute um 1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.29 bis zu einem Hoch von 19.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPRE News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SPRE heute?

Die Aktie von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) notiert heute bei 19.47. Sie wird innerhalb einer Spanne von 19.29 - 19.51 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.24 und das Handelsvolumen erreichte 41. Das Live-Chart von SPRE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SPRE Dividenden?

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF wird derzeit mit 19.47 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -6.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPRE zu verfolgen.

Wie kaufe ich SPRE-Aktien?

Sie können Aktien von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) zum aktuellen Kurs von 19.47 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.47 oder 19.77 platziert, während 41 und 0.93% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPRE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SPRE-Aktien?

Bei einer Investition in SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF müssen die jährliche Spanne 16.49 - 21.83 und der aktuelle Kurs 19.47 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.51% und 2.20%, bevor sie Orders zu 19.47 oder 19.77 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPRE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?

Der höchste Kurs von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) im vergangenen Jahr lag bei 21.83. Innerhalb von 16.49 - 21.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?

Der niedrigste Kurs von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) im Laufe des Jahres betrug 16.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.47 und der Spanne 16.49 - 21.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPRE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SPRE statt?

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.24 und -6.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.29 19.51
Jahresspanne
16.49 21.83
Vorheriger Schlusskurs
19.24
Eröffnung
19.29
Bid
19.47
Ask
19.77
Tief
19.29
Hoch
19.51
Volumen
41
Tagesänderung
1.20%
Monatsänderung
-0.51%
6-Monatsänderung
2.20%
Jahresänderung
-6.08%
15 Oktober, Mittwoch
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
NY Empire-State-Index des verarbeitenden Gewerbes
Akt
10.7
Erw
-13.1
Vorh
-8.7
17:00
USD
Fed Präsident Waller spricht
Akt
Erw
Vorh
18:00
USD
Fed Beige Book
Akt
Erw
Vorh