SPRE: SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
Der Wechselkurs von SPRE hat sich für heute um 1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.29 bis zu einem Hoch von 19.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SPRE heute?
Die Aktie von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) notiert heute bei 19.47. Sie wird innerhalb einer Spanne von 19.29 - 19.51 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.24 und das Handelsvolumen erreichte 41. Das Live-Chart von SPRE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SPRE Dividenden?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF wird derzeit mit 19.47 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -6.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPRE zu verfolgen.
Wie kaufe ich SPRE-Aktien?
Sie können Aktien von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) zum aktuellen Kurs von 19.47 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.47 oder 19.77 platziert, während 41 und 0.93% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPRE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SPRE-Aktien?
Bei einer Investition in SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF müssen die jährliche Spanne 16.49 - 21.83 und der aktuelle Kurs 19.47 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.51% und 2.20%, bevor sie Orders zu 19.47 oder 19.77 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPRE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?
Der höchste Kurs von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) im vergangenen Jahr lag bei 21.83. Innerhalb von 16.49 - 21.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?
Der niedrigste Kurs von SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) im Laufe des Jahres betrug 16.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.47 und der Spanne 16.49 - 21.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPRE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SPRE statt?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.24 und -6.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.24
- Eröffnung
- 19.29
- Bid
- 19.47
- Ask
- 19.77
- Tief
- 19.29
- Hoch
- 19.51
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- 1.20%
- Monatsänderung
- -0.51%
- 6-Monatsänderung
- 2.20%
- Jahresänderung
- -6.08%
