Der Wechselkurs von SPRE hat sich für heute um 1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.29 bis zu einem Hoch von 19.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.