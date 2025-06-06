- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SPRE: SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
Курс SPRE за сегодня изменился на 1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.29, а максимальная — 19.51.
Следите за динамикой SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPRE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPRE сегодня?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) сегодня оценивается на уровне 19.51. Инструмент торгуется в пределах 19.29 - 19.51, вчерашнее закрытие составило 19.24, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF в настоящее время оценивается в 19.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.89% и USD. Отслеживайте движения SPRE на графике в реальном времени.
Как купить акции SPRE?
Вы можете купить акции SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) по текущей цене 19.51. Ордера обычно размещаются около 19.51 или 19.81, тогда как 57 и 1.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPRE?
Инвестирование в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF предполагает учет годового диапазона 16.49 - 21.83 и текущей цены 19.51. Многие сравнивают -0.31% и 2.41% перед размещением ордеров на 19.51 или 19.81. Изучайте ежедневные изменения цены SPRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?
Самая высокая цена SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) за последний год составила 21.83. Акции заметно колебались в пределах 16.49 - 21.83, сравнение с 19.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?
Самая низкая цена SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) за год составила 16.49. Сравнение с текущими 19.51 и 16.49 - 21.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPRE?
В прошлом SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.24 и -5.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.24
- Open
- 19.29
- Bid
- 19.51
- Ask
- 19.81
- Low
- 19.29
- High
- 19.51
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- 1.40%
- Месячное изменение
- -0.31%
- 6-месячное изменение
- 2.41%
- Годовое изменение
- -5.89%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 10.7
- Прог.
- -13.1
- Пред.
- -8.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.