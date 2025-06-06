КотировкиРазделы
SPRE: SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

19.51 USD 0.27 (1.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPRE за сегодня изменился на 1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.29, а максимальная — 19.51.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPRE сегодня?

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) сегодня оценивается на уровне 19.51. Инструмент торгуется в пределах 19.29 - 19.51, вчерашнее закрытие составило 19.24, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF в настоящее время оценивается в 19.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.89% и USD. Отслеживайте движения SPRE на графике в реальном времени.

Как купить акции SPRE?

Вы можете купить акции SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) по текущей цене 19.51. Ордера обычно размещаются около 19.51 или 19.81, тогда как 57 и 1.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPRE?

Инвестирование в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF предполагает учет годового диапазона 16.49 - 21.83 и текущей цены 19.51. Многие сравнивают -0.31% и 2.41% перед размещением ордеров на 19.51 или 19.81. Изучайте ежедневные изменения цены SPRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?

Самая высокая цена SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) за последний год составила 21.83. Акции заметно колебались в пределах 16.49 - 21.83, сравнение с 19.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?

Самая низкая цена SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) за год составила 16.49. Сравнение с текущими 19.51 и 16.49 - 21.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPRE?

В прошлом SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.24 и -5.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.29 19.51
Годовой диапазон
16.49 21.83
Предыдущее закрытие
19.24
Open
19.29
Bid
19.51
Ask
19.81
Low
19.29
High
19.51
Объем
57
Дневное изменение
1.40%
Месячное изменение
-0.31%
6-месячное изменение
2.41%
Годовое изменение
-5.89%
