SPRE: SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
El tipo de cambio de SPRE de hoy ha cambiado un 1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.29, mientras que el máximo ha alcanzado 19.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SPRE hoy?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) se evalúa hoy en 19.47. El instrumento se negocia dentro de 19.29 - 19.51; el cierre de ayer ha sido 19.24 y el volumen comercial ha alcanzado 41. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPRE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF se evalúa actualmente en 19.47. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -6.08% y USD. Monitoree los movimientos de SPRE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SPRE?
Puede comprar acciones de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) al precio actual de 19.47. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.47 o 19.77, mientras que 41 y 0.93% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPRE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SPRE?
Invertir en SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF implica tener en cuenta el rango anual 16.49 - 21.83 y el precio actual 19.47. Muchos comparan -0.51% y 2.20% antes de colocar órdenes en 19.47 o 19.77. Estudie los cambios diarios de precios de SPRE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?
El precio más alto de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) en el último año ha sido 21.83. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.49 - 21.83, una comparación con 19.24 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?
El precio más bajo de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) para el año ha sido 16.49. La comparación con los actuales 19.47 y 16.49 - 21.83 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPRE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPRE?
En el pasado, SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.24 y -6.08% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.24
- Open
- 19.29
- Bid
- 19.47
- Ask
- 19.77
- Low
- 19.29
- High
- 19.51
- Volumen
- 41
- Cambio diario
- 1.20%
- Cambio mensual
- -0.51%
- Cambio a 6 meses
- 2.20%
- Cambio anual
- -6.08%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 10.7
- Pronós.
- -13.1
- Prev.
- -8.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.