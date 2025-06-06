CotizacionesSecciones
SPRE: SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

19.47 USD 0.23 (1.20%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SPRE de hoy ha cambiado un 1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.29, mientras que el máximo ha alcanzado 19.51.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SPRE hoy?

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) se evalúa hoy en 19.47. El instrumento se negocia dentro de 19.29 - 19.51; el cierre de ayer ha sido 19.24 y el volumen comercial ha alcanzado 41. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPRE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF se evalúa actualmente en 19.47. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -6.08% y USD. Monitoree los movimientos de SPRE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SPRE?

Puede comprar acciones de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) al precio actual de 19.47. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.47 o 19.77, mientras que 41 y 0.93% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPRE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SPRE?

Invertir en SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF implica tener en cuenta el rango anual 16.49 - 21.83 y el precio actual 19.47. Muchos comparan -0.51% y 2.20% antes de colocar órdenes en 19.47 o 19.77. Estudie los cambios diarios de precios de SPRE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?

El precio más alto de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) en el último año ha sido 21.83. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.49 - 21.83, una comparación con 19.24 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?

El precio más bajo de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) para el año ha sido 16.49. La comparación con los actuales 19.47 y 16.49 - 21.83 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPRE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPRE?

En el pasado, SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.24 y -6.08% después de las acciones corporativas.

Rango diario
19.29 19.51
Rango anual
16.49 21.83
Cierres anteriores
19.24
Open
19.29
Bid
19.47
Ask
19.77
Low
19.29
High
19.51
Volumen
41
Cambio diario
1.20%
Cambio mensual
-0.51%
Cambio a 6 meses
2.20%
Cambio anual
-6.08%
