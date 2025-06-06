- Panoramica
SPRE: SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
Il tasso di cambio SPRE ha avuto una variazione del 1.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.29 e ad un massimo di 19.51.
Segui le dinamiche di SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SPRE News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SPRE oggi?
Oggi le azioni SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF sono prezzate a 19.51. Viene scambiato all'interno di 19.29 - 19.51, la chiusura di ieri è stata 19.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 57. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPRE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF pagano dividendi?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF è attualmente valutato a 19.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.89% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPRE.
Come acquistare azioni SPRE?
Puoi acquistare azioni SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF al prezzo attuale di 19.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.51 o 19.81, mentre 57 e 1.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPRE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SPRE?
Investire in SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF implica considerare l'intervallo annuale 16.49 - 21.83 e il prezzo attuale 19.51. Molti confrontano -0.31% e 2.41% prima di effettuare ordini su 19.51 o 19.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPRE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?
Il prezzo massimo di SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF nell'ultimo anno è stato 21.83. All'interno di 16.49 - 21.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?
Il prezzo più basso di SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) nel corso dell'anno è stato 16.49. Confrontandolo con gli attuali 19.51 e 16.49 - 21.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPRE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPRE?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.24 e -5.89%.
- Chiusura Precedente
- 19.24
- Apertura
- 19.29
- Bid
- 19.51
- Ask
- 19.81
- Minimo
- 19.29
- Massimo
- 19.51
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- 1.40%
- Variazione Mensile
- -0.31%
- Variazione Semestrale
- 2.41%
- Variazione Annuale
- -5.89%
