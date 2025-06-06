- 概要
SPRE: SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
SPREの今日の為替レートは、1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり19.29の安値と19.51の高値で取引されました。
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SPRE News
よくあるご質問
SPRE株の現在の価格は？
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFの株価は本日19.47です。19.29 - 19.51内で取引され、前日の終値は19.24、取引量は41に達しました。SPREのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFの株は配当を出しますか？
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFの現在の価格は19.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は-6.08%やUSDにも注目します。SPREの動きはライブチャートで確認できます。
SPRE株を買う方法は？
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFの株は現在19.47で購入可能です。注文は通常19.47または19.77付近で行われ、41や0.93%が市場の動きを示します。SPREの最新情報はライブチャートで確認できます。
SPRE株に投資する方法は？
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFへの投資では、年間の値幅16.49 - 21.83と現在の19.47を考慮します。注文は多くの場合19.47や19.77で行われる前に、-0.51%や2.20%と比較されます。SPREの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFの株の最高値は？
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFの過去1年の最高値は21.83でした。16.49 - 21.83内で株価は大きく変動し、19.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFの株の最低値は？
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF(SPRE)の年間最安値は16.49でした。現在の19.47や16.49 - 21.83と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPREの動きはライブチャートで確認できます。
SPREの株式分割はいつ行われましたか？
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.24、-6.08%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.24
- 始値
- 19.29
- 買値
- 19.47
- 買値
- 19.77
- 安値
- 19.29
- 高値
- 19.51
- 出来高
- 41
- 1日の変化
- 1.20%
- 1ヶ月の変化
- -0.51%
- 6ヶ月の変化
- 2.20%
- 1年の変化
- -6.08%
