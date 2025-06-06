- Visão do mercado
SPRE: SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
A taxa do SPRE para hoje mudou para 0.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.29 e o mais alto foi 19.51.
Veja a dinâmica do par de moedas SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SPRE Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SPRE hoje?
Hoje SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) está avaliado em 19.40. O instrumento é negociado dentro de 19.29 - 19.51, o fechamento de ontem foi 19.24, e o volume de negociação atingiu 47. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPRE em tempo real.
As ações de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF pagam dividendos?
Atualmente SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF está avaliado em 19.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -6.42% e USD. Monitore os movimentos de SPRE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SPRE?
Você pode comprar ações de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) pelo preço atual 19.40. Ordens geralmente são executadas perto de 19.40 ou 19.70, enquanto 47 e 0.57% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPRE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SPRE?
Investir em SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF envolve considerar a faixa anual 16.49 - 21.83 e o preço atual 19.40. Muitos comparam -0.87% e 1.84% antes de enviar ordens em 19.40 ou 19.70. Estude as mudanças diárias de preço de SPRE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?
O maior preço de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) no último ano foi 21.83. As ações oscilaram bastante dentro de 16.49 - 21.83, e a comparação com 19.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?
O menor preço de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) no ano foi 16.49. A comparação com o preço atual 19.40 e 16.49 - 21.83 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPRE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPRE?
No passado SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.24 e -6.42% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.24
- Open
- 19.29
- Bid
- 19.40
- Ask
- 19.70
- Low
- 19.29
- High
- 19.51
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 0.83%
- Mudança mensal
- -0.87%
- Mudança de 6 meses
- 1.84%
- Mudança anual
- -6.42%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 10.7
- Projeç.
- -13.1
- Prév.
- -8.7
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.