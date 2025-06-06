- Aperçu
SPRE: SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
Le taux de change de SPRE a changé de 1.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.29 et à un maximum de 19.51.
Suivez la dynamique SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SPRE Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SPRE aujourd'hui ?
L'action SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF est cotée à 19.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 19.29 - 19.51, a clôturé hier à 19.24 et son volume d'échange a atteint 57. Le graphique en temps réel du cours de SPRE présente ces mises à jour.
L'action SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF verse-t-elle des dividendes ?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF est actuellement valorisé à 19.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPRE.
Comment acheter des actions SPRE ?
Vous pouvez acheter des actions SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF au cours actuel de 19.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.51 ou de 19.81, le 57 et le 1.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPRE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SPRE ?
Investir dans SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.49 - 21.83 et le prix actuel 19.51. Beaucoup comparent -0.31% et 2.41% avant de passer des ordres à 19.51 ou 19.81. Consultez le graphique du cours de SPRE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF ?
Le cours le plus élevé de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF l'année dernière était 21.83. Au cours de 16.49 - 21.83, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.24 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF ?
Le cours le plus bas de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) sur l'année a été 16.49. Sa comparaison avec 19.51 et 16.49 - 21.83 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPRE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SPRE a-t-elle été divisée ?
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.24 et -5.89% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 19.24
- Ouverture
- 19.29
- Bid
- 19.51
- Ask
- 19.81
- Plus Bas
- 19.29
- Plus Haut
- 19.51
- Volume
- 57
- Changement quotidien
- 1.40%
- Changement Mensuel
- -0.31%
- Changement à 6 Mois
- 2.41%
- Changement Annuel
- -5.89%
