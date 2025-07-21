SPGP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedi 112.48 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 111.91 - 112.57 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 110.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 127 değerine ulaştı. SPGP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedi şu anda 112.48 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.90% ve USD değerlerini izler. SPGP hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SPGP hisse senedi nasıl alınır? Invesco S&P 500 GARP ETF hisselerini şu anki 112.48 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 112.48 ve Ask 112.78 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 127 ve günlük değişim oranı 0.31% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SPGP fiyat hareketlerini takip edin.

SPGP hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 84.13 - 115.87 ve mevcut fiyatı 112.48 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 112.48 veya Ask 112.78 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.80% ve 6 aylık değişim oranı 16.34% değerlerini karşılaştırır. SPGP fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedi yıllık olarak 115.87 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 84.13 - 115.87). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 110.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco S&P 500 GARP ETF performansını takip edin.

Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) hisse senedi yıllık olarak en düşük 84.13 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 112.48 ve hareket ettiği yıllık aralık 84.13 - 115.87 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SPGP fiyat hareketlerini izleyin.