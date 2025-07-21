- Genel bakış
SPGP: Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP fiyatı bugün 1.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 111.91 ve Yüksek fiyatı olarak 112.57 aralığında işlem gördü.
Invesco S&P 500 GARP ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SPGP haberleri
Sıkça sorulan sorular
SPGP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedi 112.48 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 111.91 - 112.57 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 110.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 127 değerine ulaştı. SPGP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedi şu anda 112.48 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.90% ve USD değerlerini izler. SPGP hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SPGP hisse senedi nasıl alınır?
Invesco S&P 500 GARP ETF hisselerini şu anki 112.48 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 112.48 ve Ask 112.78 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 127 ve günlük değişim oranı 0.31% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SPGP fiyat hareketlerini takip edin.
SPGP hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 84.13 - 115.87 ve mevcut fiyatı 112.48 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 112.48 veya Ask 112.78 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.80% ve 6 aylık değişim oranı 16.34% değerlerini karşılaştırır. SPGP fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedi yıllık olarak 115.87 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 84.13 - 115.87). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 110.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco S&P 500 GARP ETF performansını takip edin.
Invesco S&P 500 GARP ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) hisse senedi yıllık olarak en düşük 84.13 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 112.48 ve hareket ettiği yıllık aralık 84.13 - 115.87 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SPGP fiyat hareketlerini izleyin.
SPGP hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Invesco S&P 500 GARP ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 110.90 ve yıllık değişim oranı 6.90% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 110.90
- Açılış
- 112.13
- Satış
- 112.48
- Alış
- 112.78
- Düşük
- 111.91
- Yüksek
- 112.57
- Hacim
- 127
- Günlük değişim
- 1.42%
- Aylık değişim
- -0.80%
- 6 aylık değişim
- 16.34%
- Yıllık değişim
- 6.90%
