SPGP: Invesco S&P 500 GARP ETF

111.92 USD 1.02 (0.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPGP ha avuto una variazione del 0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 111.92 e ad un massimo di 112.57.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SPGP oggi?

Oggi le azioni Invesco S&P 500 GARP ETF sono prezzate a 111.92. Viene scambiato all'interno di 111.92 - 112.57, la chiusura di ieri è stata 110.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 50. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPGP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco S&P 500 GARP ETF pagano dividendi?

Invesco S&P 500 GARP ETF è attualmente valutato a 111.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPGP.

Come acquistare azioni SPGP?

Puoi acquistare azioni Invesco S&P 500 GARP ETF al prezzo attuale di 111.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 111.92 o 112.22, mentre 50 e -0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPGP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SPGP?

Investire in Invesco S&P 500 GARP ETF implica considerare l'intervallo annuale 84.13 - 115.87 e il prezzo attuale 111.92. Molti confrontano -1.30% e 15.76% prima di effettuare ordini su 111.92 o 112.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPGP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P 500 GARP ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P 500 GARP ETF nell'ultimo anno è stato 115.87. All'interno di 84.13 - 115.87, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 110.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P 500 GARP ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P 500 GARP ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) nel corso dell'anno è stato 84.13. Confrontandolo con gli attuali 111.92 e 84.13 - 115.87 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPGP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPGP?

Invesco S&P 500 GARP ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 110.90 e 6.37%.

Intervallo Giornaliero
111.92 112.57
Intervallo Annuale
84.13 115.87
Chiusura Precedente
110.90
Apertura
112.13
Bid
111.92
Ask
112.22
Minimo
111.92
Massimo
112.57
Volume
50
Variazione giornaliera
0.92%
Variazione Mensile
-1.30%
Variazione Semestrale
15.76%
Variazione Annuale
6.37%
