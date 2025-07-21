- 概要
SPGP: Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGPの今日の為替レートは、1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり111.79の安値と112.57の高値で取引されました。
Invesco S&P 500 GARP ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
SPGP株の現在の価格は？
Invesco S&P 500 GARP ETFの株価は本日112.12です。111.79 - 112.57内で取引され、前日の終値は110.90、取引量は209に達しました。SPGPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco S&P 500 GARP ETFの株は配当を出しますか？
Invesco S&P 500 GARP ETFの現在の価格は112.12です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.56%やUSDにも注目します。SPGPの動きはライブチャートで確認できます。
SPGP株を買う方法は？
Invesco S&P 500 GARP ETFの株は現在112.12で購入可能です。注文は通常112.12または112.42付近で行われ、209や-0.01%が市場の動きを示します。SPGPの最新情報はライブチャートで確認できます。
SPGP株に投資する方法は？
Invesco S&P 500 GARP ETFへの投資では、年間の値幅84.13 - 115.87と現在の112.12を考慮します。注文は多くの場合112.12や112.42で行われる前に、-1.12%や15.97%と比較されます。SPGPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco S&P 500 GARP ETFの株の最高値は？
Invesco S&P 500 GARP ETFの過去1年の最高値は115.87でした。84.13 - 115.87内で株価は大きく変動し、110.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P 500 GARP ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco S&P 500 GARP ETFの株の最低値は？
Invesco S&P 500 GARP ETF(SPGP)の年間最安値は84.13でした。現在の112.12や84.13 - 115.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPGPの動きはライブチャートで確認できます。
SPGPの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco S&P 500 GARP ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、110.90、6.56%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 110.90
- 始値
- 112.13
- 買値
- 112.12
- 買値
- 112.42
- 安値
- 111.79
- 高値
- 112.57
- 出来高
- 209
- 1日の変化
- 1.10%
- 1ヶ月の変化
- -1.12%
- 6ヶ月の変化
- 15.97%
- 1年の変化
- 6.56%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前