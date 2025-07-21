クォートセクション
通貨 / SPGP
SPGP: Invesco S&P 500 GARP ETF

112.12 USD 1.22 (1.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPGPの今日の為替レートは、1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり111.79の安値と112.57の高値で取引されました。

Invesco S&P 500 GARP ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

SPGP株の現在の価格は？

Invesco S&P 500 GARP ETFの株価は本日112.12です。111.79 - 112.57内で取引され、前日の終値は110.90、取引量は209に達しました。SPGPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco S&P 500 GARP ETFの株は配当を出しますか？

Invesco S&P 500 GARP ETFの現在の価格は112.12です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.56%やUSDにも注目します。SPGPの動きはライブチャートで確認できます。

SPGP株を買う方法は？

Invesco S&P 500 GARP ETFの株は現在112.12で購入可能です。注文は通常112.12または112.42付近で行われ、209や-0.01%が市場の動きを示します。SPGPの最新情報はライブチャートで確認できます。

SPGP株に投資する方法は？

Invesco S&P 500 GARP ETFへの投資では、年間の値幅84.13 - 115.87と現在の112.12を考慮します。注文は多くの場合112.12や112.42で行われる前に、-1.12%や15.97%と比較されます。SPGPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco S&P 500 GARP ETFの株の最高値は？

Invesco S&P 500 GARP ETFの過去1年の最高値は115.87でした。84.13 - 115.87内で株価は大きく変動し、110.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P 500 GARP ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco S&P 500 GARP ETFの株の最低値は？

Invesco S&P 500 GARP ETF(SPGP)の年間最安値は84.13でした。現在の112.12や84.13 - 115.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPGPの動きはライブチャートで確認できます。

SPGPの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco S&P 500 GARP ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、110.90、6.56%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
111.79 112.57
1年のレンジ
84.13 115.87
以前の終値
110.90
始値
112.13
買値
112.12
買値
112.42
安値
111.79
高値
112.57
出来高
209
1日の変化
1.10%
1ヶ月の変化
-1.12%
6ヶ月の変化
15.97%
1年の変化
6.56%
