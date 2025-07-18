报价部分
货币 / SPGP
SPGP: Invesco S&P 500 GARP ETF

111.92 USD 1.02 (0.92%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SPGP汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点111.92和高点112.57进行交易。

关注Invesco S&P 500 GARP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

SPGP股票今天的价格是多少？

Invesco S&P 500 GARP ETF股票今天的定价为111.92。它在111.92 - 112.57范围内交易，昨天的收盘价为110.90，交易量达到50。SPGP的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P 500 GARP ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P 500 GARP ETF目前的价值为111.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.37%和USD。实时查看图表以跟踪SPGP走势。

如何购买SPGP股票？

您可以以111.92的当前价格购买Invesco S&P 500 GARP ETF股票。订单通常设置在111.92或112.22附近，而50和-0.19%显示市场活动。立即关注SPGP的实时图表更新。

如何投资SPGP股票？

投资Invesco S&P 500 GARP ETF需要考虑年度范围84.13 - 115.87和当前价格111.92。许多人在以111.92或112.22下订单之前，会比较-1.30%和。实时查看SPGP价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P 500 GARP ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P 500 GARP ETF的最高价格是115.87。在84.13 - 115.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 GARP ETF的绩效。

Invesco S&P 500 GARP ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P 500 GARP ETF（SPGP）的最低价格为84.13。将其与当前的111.92和84.13 - 115.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPGP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPGP股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P 500 GARP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、110.90和6.37%中可见。

日范围
111.92 112.57
年范围
84.13 115.87
前一天收盘价
110.90
开盘价
112.13
卖价
111.92
买价
112.22
最低价
111.92
最高价
112.57
交易量
50
日变化
0.92%
月变化
-1.30%
6个月变化
15.76%
年变化
6.37%
