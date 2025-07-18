SPGP: Invesco S&P 500 GARP ETF
今日SPGP汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点111.92和高点112.57进行交易。
关注Invesco S&P 500 GARP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPGP新闻
- Should Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) Be on Your Investing Radar?
- This Isn't 1999: The AI Supercycle (SP500)
- How To Know When The Market Has Topped (NYSEARCA:SPY)
- S&P 500 Rises To Record Highs After US Government Shuts Down (SPX)
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- SPGP: Not A Long Term Investment, Maybe A Short-Term Hedge (NYSEARCA:SPGP)
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Should Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) Be on Your Investing Radar?
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
常见问题解答
SPGP股票今天的价格是多少？
Invesco S&P 500 GARP ETF股票今天的定价为111.92。它在111.92 - 112.57范围内交易，昨天的收盘价为110.90，交易量达到50。SPGP的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P 500 GARP ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P 500 GARP ETF目前的价值为111.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.37%和USD。实时查看图表以跟踪SPGP走势。
如何购买SPGP股票？
您可以以111.92的当前价格购买Invesco S&P 500 GARP ETF股票。订单通常设置在111.92或112.22附近，而50和-0.19%显示市场活动。立即关注SPGP的实时图表更新。
如何投资SPGP股票？
投资Invesco S&P 500 GARP ETF需要考虑年度范围84.13 - 115.87和当前价格111.92。许多人在以111.92或112.22下订单之前，会比较-1.30%和。实时查看SPGP价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P 500 GARP ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P 500 GARP ETF的最高价格是115.87。在84.13 - 115.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 GARP ETF的绩效。
Invesco S&P 500 GARP ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P 500 GARP ETF（SPGP）的最低价格为84.13。将其与当前的111.92和84.13 - 115.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPGP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPGP股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P 500 GARP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、110.90和6.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 110.90
- 开盘价
- 112.13
- 卖价
- 111.92
- 买价
- 112.22
- 最低价
- 111.92
- 最高价
- 112.57
- 交易量
- 50
- 日变化
- 0.92%
- 月变化
- -1.30%
- 6个月变化
- 15.76%
- 年变化
- 6.37%