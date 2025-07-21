- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SPGP: Invesco S&P 500 GARP ETF
Der Wechselkurs von SPGP hat sich für heute um 1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.79 bis zu einem Hoch von 112.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 GARP ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPGP News
- S&P 500 Drops As U.S.-China Tariff War Reignites
- Should Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) Be on Your Investing Radar?
- This Isn't 1999: The AI Supercycle (SP500)
- How To Know When The Market Has Topped (NYSEARCA:SPY)
- S&P 500 Rises To Record Highs After US Government Shuts Down (SPX)
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- SPGP: Not A Long Term Investment, Maybe A Short-Term Hedge (NYSEARCA:SPGP)
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Should Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) Be on Your Investing Radar?
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SPGP heute?
Die Aktie von Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) notiert heute bei 112.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von 111.79 - 112.57 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 110.90 und das Handelsvolumen erreichte 209. Das Live-Chart von SPGP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SPGP Dividenden?
Invesco S&P 500 GARP ETF wird derzeit mit 112.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPGP zu verfolgen.
Wie kaufe ich SPGP-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) zum aktuellen Kurs von 112.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 112.12 oder 112.42 platziert, während 209 und -0.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPGP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SPGP-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco S&P 500 GARP ETF müssen die jährliche Spanne 84.13 - 115.87 und der aktuelle Kurs 112.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.12% und 15.97%, bevor sie Orders zu 112.12 oder 112.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPGP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 GARP ETF?
Der höchste Kurs von Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) im vergangenen Jahr lag bei 115.87. Innerhalb von 84.13 - 115.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 110.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P 500 GARP ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 GARP ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) im Laufe des Jahres betrug 84.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 112.12 und der Spanne 84.13 - 115.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPGP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SPGP statt?
Invesco S&P 500 GARP ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 110.90 und 6.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 110.90
- Eröffnung
- 112.13
- Bid
- 112.12
- Ask
- 112.42
- Tief
- 111.79
- Hoch
- 112.57
- Volumen
- 209
- Tagesänderung
- 1.10%
- Monatsänderung
- -1.12%
- 6-Monatsänderung
- 15.97%
- Jahresänderung
- 6.56%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh