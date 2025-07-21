KurseKategorien
SPGP: Invesco S&P 500 GARP ETF

112.12 USD 1.22 (1.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPGP hat sich für heute um 1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.79 bis zu einem Hoch von 112.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 GARP ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SPGP heute?

Die Aktie von Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) notiert heute bei 112.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von 111.79 - 112.57 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 110.90 und das Handelsvolumen erreichte 209. Das Live-Chart von SPGP zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SPGP Dividenden?

Invesco S&P 500 GARP ETF wird derzeit mit 112.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPGP zu verfolgen.

Wie kaufe ich SPGP-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) zum aktuellen Kurs von 112.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 112.12 oder 112.42 platziert, während 209 und -0.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPGP auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SPGP-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco S&P 500 GARP ETF müssen die jährliche Spanne 84.13 - 115.87 und der aktuelle Kurs 112.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.12% und 15.97%, bevor sie Orders zu 112.12 oder 112.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPGP.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 GARP ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) im vergangenen Jahr lag bei 115.87. Innerhalb von 84.13 - 115.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 110.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P 500 GARP ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 GARP ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) im Laufe des Jahres betrug 84.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 112.12 und der Spanne 84.13 - 115.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPGP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SPGP statt?

Invesco S&P 500 GARP ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 110.90 und 6.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
111.79 112.57
Jahresspanne
84.13 115.87
Vorheriger Schlusskurs
110.90
Eröffnung
112.13
Bid
112.12
Ask
112.42
Tief
111.79
Hoch
112.57
Volumen
209
Tagesänderung
1.10%
Monatsänderung
-1.12%
6-Monatsänderung
15.97%
Jahresänderung
6.56%
