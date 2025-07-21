CotizacionesSecciones
SPGP: Invesco S&P 500 GARP ETF

112.12 USD 1.22 (1.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SPGP de hoy ha cambiado un 1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 111.79, mientras que el máximo ha alcanzado 112.57.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P 500 GARP ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SPGP hoy?

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) se evalúa hoy en 112.12. El instrumento se negocia dentro de 111.79 - 112.57; el cierre de ayer ha sido 110.90 y el volumen comercial ha alcanzado 209. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPGP en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco S&P 500 GARP ETF?

Invesco S&P 500 GARP ETF se evalúa actualmente en 112.12. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.56% y USD. Monitoree los movimientos de SPGP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SPGP?

Puede comprar acciones de Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) al precio actual de 112.12. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 112.12 o 112.42, mientras que 209 y -0.01% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPGP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SPGP?

Invertir en Invesco S&P 500 GARP ETF implica tener en cuenta el rango anual 84.13 - 115.87 y el precio actual 112.12. Muchos comparan -1.12% y 15.97% antes de colocar órdenes en 112.12 o 112.42. Estudie los cambios diarios de precios de SPGP en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco S&P 500 GARP ETF?

El precio más alto de Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) en el último año ha sido 115.87. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 84.13 - 115.87, una comparación con 110.90 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco S&P 500 GARP ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco S&P 500 GARP ETF?

El precio más bajo de Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) para el año ha sido 84.13. La comparación con los actuales 112.12 y 84.13 - 115.87 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPGP en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPGP?

En el pasado, Invesco S&P 500 GARP ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 110.90 y 6.56% después de las acciones corporativas.

Rango diario
111.79 112.57
Rango anual
84.13 115.87
Cierres anteriores
110.90
Open
112.13
Bid
112.12
Ask
112.42
Low
111.79
High
112.57
Volumen
209
Cambio diario
1.10%
Cambio mensual
-1.12%
Cambio a 6 meses
15.97%
Cambio anual
6.56%
