SPGP: Invesco S&P 500 GARP ETF

111.92 USD 1.02 (0.92%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SPGP para hoje mudou para 0.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 111.92 e o mais alto foi 112.57.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P 500 GARP ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SPGP hoje?

Hoje Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) está avaliado em 111.92. O instrumento é negociado dentro de 111.92 - 112.57, o fechamento de ontem foi 110.90, e o volume de negociação atingiu 50. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPGP em tempo real.

As ações de Invesco S&P 500 GARP ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco S&P 500 GARP ETF está avaliado em 111.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.37% e USD. Monitore os movimentos de SPGP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SPGP?

Você pode comprar ações de Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) pelo preço atual 111.92. Ordens geralmente são executadas perto de 111.92 ou 112.22, enquanto 50 e -0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPGP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SPGP?

Investir em Invesco S&P 500 GARP ETF envolve considerar a faixa anual 84.13 - 115.87 e o preço atual 111.92. Muitos comparam -1.30% e 15.76% antes de enviar ordens em 111.92 ou 112.22. Estude as mudanças diárias de preço de SPGP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P 500 GARP ETF?

O maior preço de Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) no último ano foi 115.87. As ações oscilaram bastante dentro de 84.13 - 115.87, e a comparação com 110.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P 500 GARP ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P 500 GARP ETF?

O menor preço de Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) no ano foi 84.13. A comparação com o preço atual 111.92 e 84.13 - 115.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPGP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPGP?

No passado Invesco S&P 500 GARP ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 110.90 e 6.37% após os eventos corporativos.

Faixa diária
111.92 112.57
Faixa anual
84.13 115.87
Fechamento anterior
110.90
Open
112.13
Bid
111.92
Ask
112.22
Low
111.92
High
112.57
Volume
50
Mudança diária
0.92%
Mudança mensal
-1.30%
Mudança de 6 meses
15.76%
Mudança anual
6.37%
