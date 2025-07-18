- Aperçu
SPGP: Invesco S&P 500 GARP ETF
Le taux de change de SPGP a changé de 0.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 111.92 et à un maximum de 112.57.
Suivez la dynamique Invesco S&P 500 GARP ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SPGP aujourd'hui ?
L'action Invesco S&P 500 GARP ETF est cotée à 111.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans 111.92 - 112.57, a clôturé hier à 110.90 et son volume d'échange a atteint 50. Le graphique en temps réel du cours de SPGP présente ces mises à jour.
L'action Invesco S&P 500 GARP ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco S&P 500 GARP ETF est actuellement valorisé à 111.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.37% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPGP.
Comment acheter des actions SPGP ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P 500 GARP ETF au cours actuel de 111.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 111.92 ou de 112.22, le 50 et le -0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPGP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SPGP ?
Investir dans Invesco S&P 500 GARP ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 84.13 - 115.87 et le prix actuel 111.92. Beaucoup comparent -1.30% et 15.76% avant de passer des ordres à 111.92 ou 112.22. Consultez le graphique du cours de SPGP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P 500 GARP ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco S&P 500 GARP ETF l'année dernière était 115.87. Au cours de 84.13 - 115.87, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 110.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P 500 GARP ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P 500 GARP ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) sur l'année a été 84.13. Sa comparaison avec 111.92 et 84.13 - 115.87 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPGP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SPGP a-t-elle été divisée ?
Invesco S&P 500 GARP ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 110.90 et 6.37% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 110.90
- Ouverture
- 112.13
- Bid
- 111.92
- Ask
- 112.22
- Plus Bas
- 111.92
- Plus Haut
- 112.57
- Volume
- 50
- Changement quotidien
- 0.92%
- Changement Mensuel
- -1.30%
- Changement à 6 Mois
- 15.76%
- Changement Annuel
- 6.37%
