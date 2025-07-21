- Обзор рынка
SPGP: Invesco S&P 500 GARP ETF
Курс SPGP за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 111.91, а максимальная — 112.57.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 GARP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPGP сегодня?
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) сегодня оценивается на уровне 112.48. Инструмент торгуется в пределах 111.91 - 112.57, вчерашнее закрытие составило 110.90, а торговый объем достиг 127. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPGP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 GARP ETF?
Invesco S&P 500 GARP ETF в настоящее время оценивается в 112.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.90% и USD. Отслеживайте движения SPGP на графике в реальном времени.
Как купить акции SPGP?
Вы можете купить акции Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) по текущей цене 112.48. Ордера обычно размещаются около 112.48 или 112.78, тогда как 127 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPGP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPGP?
Инвестирование в Invesco S&P 500 GARP ETF предполагает учет годового диапазона 84.13 - 115.87 и текущей цены 112.48. Многие сравнивают -0.80% и 16.34% перед размещением ордеров на 112.48 или 112.78. Изучайте ежедневные изменения цены SPGP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 GARP ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) за последний год составила 115.87. Акции заметно колебались в пределах 84.13 - 115.87, сравнение с 110.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 GARP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 GARP ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) за год составила 84.13. Сравнение с текущими 112.48 и 84.13 - 115.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPGP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPGP?
В прошлом Invesco S&P 500 GARP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 110.90 и 6.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 110.90
- Open
- 112.13
- Bid
- 112.48
- Ask
- 112.78
- Low
- 111.91
- High
- 112.57
- Объем
- 127
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- -0.80%
- 6-месячное изменение
- 16.34%
- Годовое изменение
- 6.90%
