FiyatlarBölümler
Dövizler / SPG
Geri dön - Hisse senetleri

SPG: Simon Property Group Inc

180.73 USD 0.60 (0.33%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPG fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 180.04 ve Yüksek fiyatı olarak 182.30 aralığında işlem gördü.

Simon Property Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPG haberleri

Günlük aralık
180.04 182.30
Yıllık aralık
136.34 190.14
Önceki kapanış
180.13
Açılış
180.36
Satış
180.73
Alış
181.03
Düşük
180.04
Yüksek
182.30
Hacim
3.810 K
Günlük değişim
0.33%
Aylık değişim
1.44%
6 aylık değişim
8.02%
Yıllık değişim
6.70%
21 Eylül, Pazar