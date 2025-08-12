Währungen / SPG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SPG: Simon Property Group Inc
180.13 USD 1.48 (0.81%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPG hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 178.68 bis zu einem Hoch von 182.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Simon Property Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPG News
- Europe Fuels Realty Income's Strategy: Is the Upside Sustainable?
- Evercore ISI stuft Simon Property Group trotz Kurszielerhöhung herab
- Evercore ISI downgrades Simon Property Group stock rating despite price target increase
- Alexandria Real Estate Stock: Why This REIT Remains A Top Pick (NYSE:ARE)
- Piper Sandler bestätigt "Overweight"-Rating für Simon Property Group
- Simon Property Group stock rating reiterated by Piper Sandler at Overweight
- Simon Property Stock Rises 12.3% in Three Months: Will This Continue?
- Simon Property Group, Inc. (SPG) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Why Is Simon Property (SPG) Up 5.7% Since Last Earnings Report?
- Here's Why it Is Wise to Retain SPG Stock in Your Portfolio Now
- Simon Property Group stock rating downgraded to Hold by Stifel on valuation
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Always Buy Simon Property Group's Preferred Stock When It Is Reasonably Priced (NYSE:SPG)
- The More It Drops, The More I Buy
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Realty Income: Attractive For Some, But Mr. Market May Be Trying To Tell Us Something
- Hartford Quality Value ETF Q2 2025 Commentary
- Simon Property Group (SPG): Elevating Sell Call Into More Balanced Re-Evaluation
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Realty Income's $5B Plan and Global Reach: Is the Growth Sustainable?
- USRT ETF: Hold For Resilient Returns In A Volatile REIT Market (NYSEARCA:USRT)
- Macerich Q2 FFO Misses Estimates, Occupancy Declines Y/Y
Tagesspanne
178.68 182.83
Jahresspanne
136.34 190.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 181.61
- Eröffnung
- 182.38
- Bid
- 180.13
- Ask
- 180.43
- Tief
- 178.68
- Hoch
- 182.83
- Volumen
- 3.219 K
- Tagesänderung
- -0.81%
- Monatsänderung
- 1.10%
- 6-Monatsänderung
- 7.66%
- Jahresänderung
- 6.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K