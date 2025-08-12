KurseKategorien
Währungen / SPG
Zurück zum Aktien

SPG: Simon Property Group Inc

180.13 USD 1.48 (0.81%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPG hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 178.68 bis zu einem Hoch von 182.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Simon Property Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPG News

Tagesspanne
178.68 182.83
Jahresspanne
136.34 190.14
Vorheriger Schlusskurs
181.61
Eröffnung
182.38
Bid
180.13
Ask
180.43
Tief
178.68
Hoch
182.83
Volumen
3.219 K
Tagesänderung
-0.81%
Monatsänderung
1.10%
6-Monatsänderung
7.66%
Jahresänderung
6.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K