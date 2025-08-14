Divisas / SPG
SPG: Simon Property Group Inc
181.61 USD 0.09 (0.05%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SPG de hoy ha cambiado un 0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 180.67, mientras que el máximo ha alcanzado 184.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Simon Property Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
180.67 184.06
Rango anual
136.34 190.14
- Cierres anteriores
- 181.52
- Open
- 182.03
- Bid
- 181.61
- Ask
- 181.91
- Low
- 180.67
- High
- 184.06
- Volumen
- 3.290 K
- Cambio diario
- 0.05%
- Cambio mensual
- 1.93%
- Cambio a 6 meses
- 8.55%
- Cambio anual
- 7.22%
