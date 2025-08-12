Валюты / SPG
SPG: Simon Property Group Inc
181.52 USD 2.29 (1.25%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPG за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 181.24, а максимальная — 184.06.
Следите за динамикой Simon Property Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SPG
Дневной диапазон
181.24 184.06
Годовой диапазон
136.34 190.14
- Предыдущее закрытие
- 183.81
- Open
- 183.05
- Bid
- 181.52
- Ask
- 181.82
- Low
- 181.24
- High
- 184.06
- Объем
- 2.161 K
- Дневное изменение
- -1.25%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 8.49%
- Годовое изменение
- 7.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.