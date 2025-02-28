Dövizler / SOUNW
SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant
7.2700 USD 0.2100 (2.97%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SOUNW fiyatı bugün 2.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.9000 ve Yüksek fiyatı olarak 7.4999 aralığında işlem gördü.
SoundHound AI Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOUNW haberleri
Günlük aralık
6.9000 7.4999
Yıllık aralık
1.7100 21.5000
- Önceki kapanış
- 7.0600
- Açılış
- 6.9000
- Satış
- 7.2700
- Alış
- 7.2730
- Düşük
- 6.9000
- Yüksek
- 7.4999
- Hacim
- 265
- Günlük değişim
- 2.97%
- Aylık değişim
- 30.99%
- 6 aylık değişim
- 102.51%
- Yıllık değişim
- 301.66%
21 Eylül, Pazar