SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant

7.2700 USD 0.2100 (2.97%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SOUNW fiyatı bugün 2.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.9000 ve Yüksek fiyatı olarak 7.4999 aralığında işlem gördü.

SoundHound AI Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
6.9000 7.4999
Yıllık aralık
1.7100 21.5000
Önceki kapanış
7.0600
Açılış
6.9000
Satış
7.2700
Alış
7.2730
Düşük
6.9000
Yüksek
7.4999
Hacim
265
Günlük değişim
2.97%
Aylık değişim
30.99%
6 aylık değişim
102.51%
Yıllık değişim
301.66%
21 Eylül, Pazar