货币 / SOUNW
SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant
6.9385 USD 0.0369 (0.53%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SOUNW汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点6.8500和高点7.1500进行交易。
关注SoundHound AI Inc - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOUNW新闻
- Soundhound AI: Growth Is Great, But Here's Why It Doesn't Deserve A Buy (NASDAQ:SOUN)
- SoundHound AI: You Might Regret Buying More Now (NASDAQ:SOUN)
- SoundHound AI, Inc. (SOUN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SoundHound Could Explode, But It’s Priced For Perfection (NASDAQ:SOUN)
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- SoundHound AI: Bubble Burst - Why It's Time To Embrace Pain (NASDAQ:SOUN)
- SoundHound AI: Finally, The Turning Point May Have Arrived (Rating Upgrade) (NASDAQ:SOUN)
- SoundHound AI, Inc. (SOUN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
6.8500 7.1500
年范围
1.7100 21.5000
- 前一天收盘价
- 6.9016
- 开盘价
- 7.0900
- 卖价
- 6.9385
- 买价
- 6.9415
- 最低价
- 6.8500
- 最高价
- 7.1500
- 交易量
- 46
- 日变化
- 0.53%
- 月变化
- 25.02%
- 6个月变化
- 93.27%
- 年变化
- 283.34%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值