SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant

7.0600 USD 0.0500 (0.71%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOUNW hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.7447 bis zu einem Hoch von 7.3900 gehandelt.

Verfolgen Sie die SoundHound AI Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
6.7447 7.3900
Jahresspanne
1.7100 21.5000
Vorheriger Schlusskurs
7.0100
Eröffnung
7.1000
Bid
7.0600
Ask
7.0630
Tief
6.7447
Hoch
7.3900
Volumen
195
Tagesänderung
0.71%
Monatsänderung
27.21%
6-Monatsänderung
96.66%
Jahresänderung
290.06%
