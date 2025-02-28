Währungen / SOUNW
SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant
7.0600 USD 0.0500 (0.71%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOUNW hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.7447 bis zu einem Hoch von 7.3900 gehandelt.
Verfolgen Sie die SoundHound AI Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.7447 7.3900
Jahresspanne
1.7100 21.5000
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.0100
- Eröffnung
- 7.1000
- Bid
- 7.0600
- Ask
- 7.0630
- Tief
- 6.7447
- Hoch
- 7.3900
- Volumen
- 195
- Tagesänderung
- 0.71%
- Monatsänderung
- 27.21%
- 6-Monatsänderung
- 96.66%
- Jahresänderung
- 290.06%
