SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant
7.0600 USD 0.0500 (0.71%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOUNW para hoje mudou para 0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.7447 e o mais alto foi 7.1000.
Veja a dinâmica do par de moedas SoundHound AI Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.7447 7.1000
Faixa anual
1.7100 21.5000
- Fechamento anterior
- 7.0100
- Open
- 7.1000
- Bid
- 7.0600
- Ask
- 7.0630
- Low
- 6.7447
- High
- 7.1000
- Volume
- 27
- Mudança diária
- 0.71%
- Mudança mensal
- 27.21%
- Mudança de 6 meses
- 96.66%
- Mudança anual
- 290.06%
