クォートセクション
通貨 / SOUNW
株に戻る

SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant

7.0600 USD 0.0500 (0.71%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOUNWの今日の為替レートは、0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり6.7447の安値と7.3900の高値で取引されました。

SoundHound AI Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOUNW News

1日のレンジ
6.7447 7.3900
1年のレンジ
1.7100 21.5000
以前の終値
7.0100
始値
7.1000
買値
7.0600
買値
7.0630
安値
6.7447
高値
7.3900
出来高
195
1日の変化
0.71%
1ヶ月の変化
27.21%
6ヶ月の変化
96.66%
1年の変化
290.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K