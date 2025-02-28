通貨 / SOUNW
SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant
7.0600 USD 0.0500 (0.71%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOUNWの今日の為替レートは、0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり6.7447の安値と7.3900の高値で取引されました。
SoundHound AI Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- Soundhound AI: Growth Is Great, But Here's Why It Doesn't Deserve A Buy (NASDAQ:SOUN)
- SoundHound AI: You Might Regret Buying More Now (NASDAQ:SOUN)
- SoundHound AI, Inc. (SOUN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SoundHound Could Explode, But It’s Priced For Perfection (NASDAQ:SOUN)
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- SoundHound AI: Bubble Burst - Why It's Time To Embrace Pain (NASDAQ:SOUN)
- SoundHound AI: Finally, The Turning Point May Have Arrived (Rating Upgrade) (NASDAQ:SOUN)
- SoundHound AI, Inc. (SOUN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
6.7447 7.3900
1年のレンジ
1.7100 21.5000
- 以前の終値
- 7.0100
- 始値
- 7.1000
- 買値
- 7.0600
- 買値
- 7.0630
- 安値
- 6.7447
- 高値
- 7.3900
- 出来高
- 195
- 1日の変化
- 0.71%
- 1ヶ月の変化
- 27.21%
- 6ヶ月の変化
- 96.66%
- 1年の変化
- 290.06%
