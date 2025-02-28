КотировкиРазделы
Валюты / SOUNW
Назад в Рынок акций США

SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant

6.9016 USD 0.2116 (3.16%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOUNW за сегодня изменился на 3.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.2500, а максимальная — 7.0996.

Следите за динамикой SoundHound AI Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SOUNW

Дневной диапазон
6.2500 7.0996
Годовой диапазон
1.7100 21.5000
Предыдущее закрытие
6.6900
Open
6.7300
Bid
6.9016
Ask
6.9046
Low
6.2500
High
7.0996
Объем
128
Дневное изменение
3.16%
Месячное изменение
24.35%
6-месячное изменение
92.25%
Годовое изменение
281.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.