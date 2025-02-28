Валюты / SOUNW
SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant
6.9016 USD 0.2116 (3.16%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOUNW за сегодня изменился на 3.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.2500, а максимальная — 7.0996.
Следите за динамикой SoundHound AI Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SOUNW
Дневной диапазон
6.2500 7.0996
Годовой диапазон
1.7100 21.5000
- Предыдущее закрытие
- 6.6900
- Open
- 6.7300
- Bid
- 6.9016
- Ask
- 6.9046
- Low
- 6.2500
- High
- 7.0996
- Объем
- 128
- Дневное изменение
- 3.16%
- Месячное изменение
- 24.35%
- 6-месячное изменение
- 92.25%
- Годовое изменение
- 281.30%
