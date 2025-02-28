Devises / SOUNW
SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant
7.2700 USD 0.2100 (2.97%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SOUNW a changé de 2.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.9000 et à un maximum de 7.4999.
Suivez la dynamique SoundHound AI Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SOUNW Nouvelles
Range quotidien
6.9000 7.4999
Range Annuel
1.7100 21.5000
- Clôture Précédente
- 7.0600
- Ouverture
- 6.9000
- Bid
- 7.2700
- Ask
- 7.2730
- Plus Bas
- 6.9000
- Plus Haut
- 7.4999
- Volume
- 265
- Changement quotidien
- 2.97%
- Changement Mensuel
- 30.99%
- Changement à 6 Mois
- 102.51%
- Changement Annuel
- 301.66%
20 septembre, samedi